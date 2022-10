Assemblea Unindustria Calabria a Reggio, Occhiuto: preziosa attenzione Bonomi

"Ringrazio il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, per la sua presenza e per la sua costante attenzione alla nostra Regione. Abbiamo necessità di costruire una nuova visione della Calabria, e il Paese intero deve capire che bisogna investire nello sviluppo del Mezzogiorno come hub fondamentale per la comunità nazionale”. Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervenendo all’assemblea pubblica di Unindustria Calabria, a Reggio Calabria.

“Chi come me fa il presidente della Regione, chi fa impresa in Calabria, chi come l'ammiraglio Agostinelli è presidente dell'Autorità portuale, già sa che il Mezzogiorno è centrale in ogni programmazione di futuro del sistema Paese. Se guardiamo ai livelli di traffico merci nel Mediterraneo e a quelli di container all'interno del porto di Gioia Tauro ci rendiamo perfettamente conto di questa centralità. Nei prossimi anni, ad esempio, dovremo comprare l'energia dai Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, e questi territori offriranno delle opportunità di sviluppo anche per l'Italia. Ecco perché noi possiamo essere l'hub dell'Europa sul Mediterraneo".

Secondo Occhiuto "è questa la visione che dobbiamo avere il coraggio di costruire e, in questo quadro e in questo nuovo racconto della Calabria, è preziosa l'attenzione del presidente nazionale di Confindustria. La Calabria ha grandi ricchezze che può utilizzare nell’interesse dei suoi cittadini ma anche nei confronti del Paese, però ha necessità di avere una classe dirigente che sappia raccontare in maniera diversa questa Regione e dimostrare attraverso il proprio lavoro che vuole rompere con gli schemi del passato, determinando un cambio di passo. Sono contento - ha concluso Occhiuto - di aver trovato nel mondo dell’industria un validissimo interlocutore - ringrazio Aldo Ferrara e Domenico Vecchio -, ma soprattutto sono contento di aver costruito un solido rapporto con il presidente nazionale Bonomi a cui vorrei idealmente consegnare la cittadinanza onoraria della Calabria”.

