Reggio, l'auspicio di Labate: "Calcio e aeroporto? Pronti a entrare nella governance"

Per Confcommercio non servono le parole, ma un impegno concreto. Ed a partire dai “casi” Reggina calcio e aeroporto. Per questo il presidente Lorenzo Labate annuncia l’interesse dell’associazione dei commercianti ad entrare, con quote minime, nelle due società, prima di tutte quella che si occuperà di far continuare il calcio in città. Spiega Labate: «Aeroporto e Reggina calcio sono due questioni completamente diverse, apparentemente lontanissime che, però, hanno un valore enorme per la comunità reggina, sotto il profilo economico, dell’immagine, del senso di appartenenza. E tra esse si pone una serie di altre questioni a tutti note di pari importanza. Su questi temi - dice il presidente – la posizione di tutta Confcommercio, dal consiglio generale alla direzione, è chiara ed è la ragione per la quale non ci siamo inseriti nel bailamme mediatico degli ultimi mesi: non vogliamo limitarci a parlare, ad esprimere opinioni. Il cittadino può e deve farlo. Un’organizzazione di rappresentanza deve adempiere ad un mandato diverso. Pertanto, se ci saranno le condizioni e se verremo coinvolti e sostenuti in questo, sentiamo il dovere come associazione dei commercianti di entrare nelle rispettive società. Con quote minime certo, ma la presenza negli organi societari è necessaria per potere capire, vigilare, governare. È l’unica strada per potere svolgere il nostro ruolo in maniera seria e responsabile. Entrare nella governance di società di interesse collettivo è fondamentale. Senza questa precondizione – continua Labate – si può conoscere solo ciò che viene riferito da altri con tutti i limiti che ne conseguono e, sicuramente, si rimane completamente estranei ai processi decisionali. Si fa solo teatro. E, per rispetto dei nostri commercianti e dell’intera città, non intendiamo essere attori di farse di alcun genere».

