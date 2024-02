Reggio, bergamotto Igp: velocizzare la procedura di riconoscimento

Nuova Unci Calabria scrive all’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo per accelerare la procedura di riconoscimento definitivo dell’Igp Bergamotto di Reggio Calabria.

La presidente Lidia Chiriatti è consapevole del fatto che ogni giorno che passa si trasforma in settimane o in mesi di burocrazia ministeriale e comunitaria.

«Il Comitato promotore per l’Indicazione geografica protetta (Igp) Bergamotto di Reggio Calabria - ha dichiarato la presidente Chiriatti - è un esempio virtuoso di cooperazione in nuce, visto che rappresenta più di 300 operatori tra agricoltori e trasformatori per più di 500 ettari di bergamotteti da Villa San Giovanni a Monasterace. In un territorio dove è difficoltoso fare rete e ancor più cooperazione, occorre agevolare realtà di sviluppo locale e di sviluppo dal basso che possano migliorare il settore agricolo, di per sé in crisi in tutta Europa».

Pertanto la Federazione regionale dell’Unci chiede con insistenza all’assessore regionale all’agricoltura Gallo, a più di un mese dall’approvazione dell’Igp da parte del ministero dell’Agricoltura avvenuta il 12 dicembre, di convocare al più presto il Comitato promotore al fine di coordinare insieme, come previsto dalla norma, la seduta di pubblico accertamento.

«Questa fase obbligatoria di audizione pubblica -, specifica il presidente - precede la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, quindi l’eventuale riconoscimento transitorio nazionale dell’Igp e il contestuale invio da parte del Ministero alla Unione europea».