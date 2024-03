Sviluppo del porto di Reggio, Tramontana: “Non può essere solo turistico”

Il terminal crocieristico, la diportistica e la pista ciclabile vanno bene, purché venga preservata la vocazione commerciale del porto di Reggio Calabria.

Il presidente della Camera di commercio Antonino Tramontana è intervenuto nel dibattito sullo sviluppo dello scalo cittadino dopo l’intervista concessa dal commissario dell’Autorità di sistema dello Stretto, il contrammiraglio Antonio Ranieri.

In quell’intervista rilasciata a Gazzetta del Sud, il commissario sottolineava le sue perplessità sul progetto del terminal crocieristico, messo in stand by in attesa di una «valutazione più approfondita». Ranieri, infatti, aveva definito l’opera «non prioritaria» rispetto ai numerosi interventi previsti nello scalo reggino, in primis quelli relativi alla sicurezza e ai lavori sui moli.

«Il porto di Reggio Calabria - ha dichiarato Tramontana - è un porto di rilevanza nazionale, uno status che va mantenuto anche per il futuro. Il nostro scalo non può essere solo un porto turistico». Secondo il presidente della Camera di commercio, infatti, il progetto del terminal crocieristico «va inquadrato tenendo in considerazione tutte le attività commerciale che ci sono all’interno del porto di Reggio Calabria».

Il punto di partenza per qualsiasi discorso che riguarda il terminal e la diportistica è il piano regolatore portuale.

«Il problema - ha sottolineato il presidente Tramontana - è che al momento manca un aggiornamento di quel piano, che deve essere redatto dall’Autorità di sistema dello Stretto. Una progettazione che andrebbe condivisa con gli enti presenti sul territorio, dal Comune di Reggio Calabria alla Camera di commercio, università e anche con gli operatori economici che lavorano all’interno del porto. Senza dimenticare la Capitaneria».