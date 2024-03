Tra un mese da Reggio decolla Ryanair. E Sacal pensa a nuovi incentivi

Nuovi voli, con - e se necessario oltre - Ryanair. Regione e Sacal puntano ancora sull’aumento dell’offerta, soprattutto su Reggio che si appresta già a testare dal 25 aprile le nuove rotte nazionali (Venezia, Bologna, Torino) e internazionali (Manchester, Marsiglia, Tirana, Berlino e Barcellona) della compagnia low cost irlandese. «Ryanair è un partner strategico per la Regione», ha ripetuto il governatore Occhiuto nella recente trasferta alla base di Ryanair, dove ha anche simulato un atterraggio al “Minniti”. E da parte sua l’ad Wilson ha ribadito l’intenzione di puntare ancora di più sulla Calabria.

Decisivi saranno i prossimi mesi, non solo per i riscontri delle nuove rotte reggine della summer season ma anche per la programmazione della prossima stagione invernale. Ed è anche in questo contesto che Sacal si sta muovendo su più fronti, con la pubblicazione di un ha aggiornamento della politica commerciale aviation che prevede il riconoscimento di incentivi alle compagnie aeree per lo sviluppo del traffico aereo in Calabria per il periodo 2024-2027.