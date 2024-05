Aeroporto, i numeri del successo una grande opportunità per Reggio

È un momento d’oro per l’aeroporto di Reggio Calabria. L’approdo di Ryanair ha aumentato non solo il numero delle rotte nazionali e internazionali dal “Tito Minniti”, ma anche l’attenzione nei confronti dello scalo dello Stretto. A meno di due settimane dal primo volo decollato della compagnia low cost irlandese da Reggio Calabria, il 25 aprile scorso, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha indetto, nella mattinata di oggi, una conferenza stampa alla quale parteciperanno anche Eddie Wilson, Ceo di Ryanair, e l’amministratore unico di Sacal Marco Franchini.

Il governatore Occhiuto fin dal suo insediamento ha deciso di giocare parte della sua credibilità politica nel rilancio dell’Aeroporto dello Stretto. Lo ha fatto con le parole e anche con i fatti, nonostante lo scetticismo di molti. In primo luogo scegliendo il manager Marco Franchini per guidare la società che gestisce gli aeroporti calabresi; poi cercando i finanziamenti necessari per assicurare il rilancio dello scalo. Infine, siglando l’accordo che ha portato in riva allo Stretto il colosso irlandese e potendo sempre contare anche sulla presenza di Ita, che permette il collegamento giornaliero con Roma e Milano, aeroporti che collegano con tutto il mondo.