Polo logistica Fs: in servizio a Gioia Tauro le nuove loco Traxx Universal Dc con sistema ultimo miglio

Le nuove locomotive Traxx Universal™ DC del Polo Logistica del Gruppo FS sono operative da oggi tra la Campania e il porto di Gioia Tauro.

Consegnate lunedì 6 maggio da Alstom a Mercitalia Rail, le nuove loco sono equipaggiate con la tecnologia Ultimo Miglio, elemento innovativo che consente il collegamento del treno con aree non elettrificate senza l’ausilio di locomotive da manovra.

Proprio per queste caratteristiche, è stato previsto il loro utilizzo per i collegamenti da e verso il porto di Gioia Tauro, a supporto dell’import/export dell’automotive italiano.

“Grazie alla messa sui binari di queste nuove locomotive diamo una svolta qualitativa ai servizi offerti nel porto di Gioia Tauro - ha dichiarato Sabrina De Filippis, Amministratore Delegato di Mercitalia Logistics - Le innovative Traxx Universal DC con modulo Last Mile rappresentano un importante passo in avanti per l’integrazione ferro-mare previsto anche dal piano industriale del Polo Logistica. Una combinazione fondamentale per aumentare la quota di traffico intermodale delle merci attraverso una rete di trasporto sostenibile e ad alta efficienza, a sostegno delle economie del sud e dell’import/export italiano”.