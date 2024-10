BenVivere, il rapporto di Avvenire: Crotone e Reggio Calabria ultima e penultima

Sarà per la serietà delle amministrazioni, di qualunque colore politico, l’attenzione delle istituzioni al pubblico e alla cittadinanza, ricambiate da un sentire rispettoso e per un alto livello culturale, come testimonia quella sinergia di sforzi che ogni anno da un quarto di secolo dà vita a pordenonelegge, ma la piccola Pordenone è riuscita nel miracolo di scalzare (dal secondo posto dov'era l'anno scorso) l’inscalfibile efficientismo di Bolzano dal primato di città del 'BenVivere', secondo la classifica della sesta edizione del Rapporto sul BenVivere e la Generatività delle province italiane 2024 elaborata dal numero speciale di 'L'economia civile', inserto di Avvenire. Una classifica che segna un’altra novità: seppure le città del Sud sono quelle che chiudono il punteggio, comunque diminuisce il gap Sud-Nord, senza contare il boom fatto segnare da Isernia.

L’argomento è stato il tema centrale del Festival Nazionale dell’Economia Civile, a Firenze fino a domani. Bolzano non solo perde per la prima volta in sei anni la prima posizione ma scende fino al decimo posto: flessione in legalità e sicurezza, demografia e famiglia, ambiente cultura e turismo e inclusione, le cause della discesa. Scende dal podio anche Prato, che perde 8 posizioni. Oggi al secondo posto c'è Siena (+4), terza Milano (+1). Il Fvg in gran spolvero: nella top 10 fanno ingresso Trieste, quarta (+19) e Udine, ottava (+11). Entrano anche Rimini e Parma. Escono invece Bologna (-3), Prato (-8), Gorizia (-3) e Ancona (-11). A completare la top 10 Firenze (stabile al quinto posto) e Trento in sesta posizione (+1). La piccola Isernia fa un salto di 37 posizioni e arriva 39/a, ma scattano anche, tra le altre, Novara (+28, in 21esima), Venezia (+26, in 17esima), Benevento (+24, in 77esima), Ferrara (+24, in 30esima). Ai piedi della classifica si collocano Crotone e Reggio Calabria (ultima e penultima); Taranto è terzultima. Nella Flop 10 anche Caltanissetta (+1), Foggia (+3), Catania (-3) e Napoli (+3).