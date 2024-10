La Zes c’è ma non si vede: a Gioia Tauro investimenti fermi

Proprio nei giorni scorsi gli industriali di Confindustria nel giudicare positivamente l’avvio concreto della Zes Unica del Mezzogiorno hanno ribadito la necessità che anche gli imprenditori facciano la loro parte investendo sul territorio. Un invito che è ben fondato se si considera che alcuni territori strategici fino al momento sono rimasti ai margini della Zona Economica Speciale. E, come già scritto su questo giornale nei giorni scorsi, mentre in Campania gli investimenti continuano a galoppare la Calabria resta ferma al palo. Pochissimi nuovi insediamenti, qualche ampliamento di stabilimenti esistenti e poco altro. Sebbene i numeri dei richiedenti del credito di imposta sembrano essere confortanti il timore è che non si ripeta quanto successo in passato grazie ai fondi a pioggia della legge Obiettivo dell’ormai lontano 1992.

Ma tornando agli investimenti il caso emblematico della difficoltà della Calabria di entrare a pieno regime nel circuito della Zes Unica è quello di Gioia Tauro. L’area principale attorno a cui ruotava la vecchia Zes Calabria di cui si sono perse le tracce ancora prima della sua effettiva istituzione e che adesso dovrebbe essere da traino per tutta la Calabria vista l’estensione a la vicinanza con uno dei più importanti scali portuali del mondo continua a essere terra di nessuno.