Il “modello Capodanno” rilancia il turismo di Reggio Calabria

Sarà l’effetto del Capodanno in diretta Rai, sarà l’offerta dei nuovi voli nazionali e internazionali, sarà il rinnovato appeal dello Stretto, sarà quel che sarà ma in queste settimane i posti letto, a Reggio, sono quasi esauriti. Un boom di presenze turistiche che fa ben sperare anche in prospettiva: la città piace, e non solo per i Bronzi. «Stiamo ricevendo tantissime richieste per la notte di Capodanno specialmente, da Sicilia, Campania e anche Puglia», ha confermato nei giorni scorsi intervistato dal Tgr Calabria Ferruccio Spiniello di Piccoli albergatori Rc.

La strada giusta? Certamente un evento come il Capodanno tira. L’interrogativo da porsi è come mettere a sistema eventi e tutto ciò che gira intorno. La rinnovata immagine di Reggio, da sola, non può bastare: lo dicono all’unisono gli operatori del settore turistico, che però intravedono finalmente segnali incoraggianti.

La Città metropolitana, con il suo nuovo brand “Anima Autentica” promuove il territorio sui bus di Milano, Torino e Bologna, mentre anche Ryanair – che si è aggiudicata i bandi regionali per la promozione dell’immagine della Calabria – invita a passare la fine dell’anno sullo Stretto. Lo sforzo, oggi più che mai, dev’essere comune coinvolgendo il tessuto imprenditoriale, le strutture ricettive, il mondo delle associazioni. Passata la “tempesta” di fine anno, con annesso aumento dei costi per qualunque tipo di spostamento in aereo, treno o bus (ne sanno qualcosa i fuori sede che fanno i conti con il salasso del rientro natalizio), le offerte delle compagnie aree possono rappresentare un interessante incentivo. E se Ryanair attacca proprio in queste ore il Governo Meloni per «la decisione di aumentare la tassa d’imbarco per i voli extra Ue definendola «miope e regressiva», assume maggior valore la decisione della Regione Calabria che dall’1 agosto 2024 ha cancellato l’addizionale comunale per i vettori che volano dagli aeroporti di Lamezia, Crotone e Reggio, che incideva per 6,50 euro per ogni passeggero.