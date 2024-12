L’Agenzia portuale di Gioia Tauro operativa per altri 24 mesi

Varato dal Consiglio dei Ministri, riunitosi lo scorso 23 dicembre, il decreto legge che estende di ulteriori 24 mesi l’operatività dell’Agenzia portuale di Gioia Tauro.

Una notizia dal sapore dolce-amaro, a differenza degli anni passati, visto che l’Autorità di Sistema portuale, il terminalista MCT e tre ditte ex art. 16 su quattro proprio qualche giorno addietro hanno annunciato di avere trovato la quadra per la costituzione, entro la prossima primavera, di un’impresa portuale ex art. 17 comma 5 della Legge 84/94 in grado di assorbire i 50 lavoratori che ancora ricadono nel bacino più altre 70 nuove assunzioni, per un totale di 120 dipendenti, e che detta trasformazione da Port Agency alla sopracitata impresa ex art. 17 paradossalmente non potrà avvenire se la prima non cesserà di esistere.

A meno che non passi la richiesta avanzata dalla stessa Authority che, come spiegato dal presidente Agostinelli, consentirebbe ai portuali di continuare a percepire l’Ima (indennità di mancato avviamento) finché gli attori coinvolti, nel giro di qualche mese, adempiranno a tutte le procedure burocratiche da espletare.

«Stiamo seguendo l’emendamento che poi il Governo emetterà da qui al 31 dicembre – ha evidenziato l’ammiraglio livornese – intanto, c’è un ordine del giorno della Presidenza del Consiglio dei ministri e questo è già un qualcosa di molto importante. Mi sono sentito con gli uffici del Ministero e con il segretario nazionale della Filt-Cgil, Amedeo D’Alessio. Stiamo tutti dietro a questo emendamento, per quanto possibile, perché noi abbiamo chiesto, nei documenti che il ministero ha poi trasmesso agli uffici legislativi competenti, un parere nel quale si dice che quelle Autorità portuali che saranno in grado in quei 24 mesi di costituire l’impresa, potranno costituirla ugualmente».