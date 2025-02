L’aeroporto di Reggio Calabria vola verso nuovi record

In otto mesi si supera il record “storico” raggiunto nel 2006, quando i 607 mila passeggeri in transito avevano acceso le speranze di un rilancio. A distanza di quasi venti anni l’Aeroporto dello Stretto segna un nuovo traguardo che fa del Tito Minniti lo scalo con il maggiore incremento (+113,9% rispetto al 2023) di passeggeri in Italia nel 2024. Solo lo scorso anno ombre buie si addensavano sul futuro dell’aeroporto dello Stretto. L’investimento della Regione sul sistema aeroportuale e l’arrivo di Ryanair hanno invertito la rotta. Il 2024 si è chiuso con il botto (Reggio Calabria ha totalizzato 622.119 passeggeri, raddoppiando il numero rispetto all’anno precedente) e il 2025 ha già regalato nel primo mese numeri da urlo: con 64.951 passeggeri, segna una percentuale di crescita rispetto allo stesso mese dell’anno precedente del +185%. Se il trend degli scali calabresi è tutto in crescita è la città dello Stretto quella che conta il balzo più netto. Le potenzialità dell’Aeroporto dello Stretto con il potenziamento dell’offerta commerciale emergono in maniera chiara. L’utenza messinese che da anni viene “corteggiata” ha risposto agli input e sono tanti i passeggeri della dirimpettaia Messina che preferiscono arrivare al “Tito Minniti” piuttosto che arrivare all’aeroporto “Bellini” di Catania.