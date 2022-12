Ancora musica live per il Natale della Città metropolitana: a Gioiosa Jonica arriva Enrico Ruggeri

Il Natale della Città Metropolitana arriva anche a Gioiosa Jonica. Domani sera mercoledì 28 dicembre in piazza Vittorio Veneto, a partire dalle ore 21, torna la grande musica live con il concerto di uno dei mostri sacri della musica italiana: Enrico Ruggeri. Il cantautore, vincitore lo scorso anno del prestigioso Premio Tenco, è reduce dall'uscita del suo ultimo album "La Rivoluzione" e del suo romanzo “Un gioco da ragazzi”. Il concerto di Gioiosa Jonica, realizzato in collaborazione con lo stesso Municipio, è parte del programma di iniziative promosso dalla Città Metropolitana in occasione delle festività natalizie.

Soddisfazione è stata espressa dal Consigliere metropolitano delegato e Sindaco di Gioiosa Salvatore Fuda, che ha invitato l'intera cittadinanza metropolitana a visitare il borgo dell'area jonica in occasione del concerto. "Sarà un grande evento per la nostra cittadina - ha affermato Fuda - una bella vetrina non solo per i cittadini di Gioiosa ma per l'intero territorio metropolitano. Enrico Ruggeri costituisce una delle pietre miliari del cantautorato italiano, una delle migliori espressioni musicali degli ultimi decenni. Siamo certi che saranno in tanti quelli che non vorranno farsi sfuggire l'occasione di vederlo esibirsi dal vivo. Gioiosa è pronta ad accogliere in festa i tantissimi appassionati del live d'autore. ".

