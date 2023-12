Zecchino d'Oro, Bova Marina e la Calabria fanno il tifo per la piccola Delia con la sua canzone "I numeri"

Oggi, sabato 2 dicembre alle 17.05 in diretta su Rai 1, altre sette canzoni in gara per lo «Lo Zecchino d’Oro» e domani, domenica 3 dicembre, dalle 17.20 arriva la finale condotta dal direttore artistico Carlo Conti, per decretare la canzone vincitrice di questa edizione.

Le canzoni in gara oggi sono: BALLANO (Musica: Carmine Spera e Antonio Buldini - Testo: Carmine Spera e Antonio Buldini) cantata da Matilda, 9 anni, di Fiumefreddo Di Sicilia (Catania); I NUMERI (Musica: Maurizio Fabrizio - Testo: Katia Astarita) cantata da Delia, 10 anni, di Bova Marina (Reggio Calabria); PUZ PUZ PUZZOLA (Musica: Lorenzo Baglioni e Michele Baglioni - Testo: Lorenzo Baglioni e Michele Baglioni) cantata da Cèline, 5 anni, di Excenex (Aosta); MISTER SPAZZOLINO (Musica: Valentina Ambrosio - Testo: Valentina Ambrosio) cantata da Valentina Maria, 9 anni, Santo Stefano Magra (La Spezia); CI VORREBBE UN VENTAGLIO (Musica: Gianluca Buresta e Giorgio Iommi - Testo: Emilio Di Stefano) cantata da Aurora, 9 anni, Civitanova Marche (Macerata); CIAO EUROPA (Musica: Lodovico Saccol - Testo: Arcangelo Crovella e Lodovico Saccol) cantata da Eliza, 8 anni, di Scutari (Albania) in trio con Dariya, 10 anni, di Varna (Bulgaria) e Alexandros, 6 anni, di Galatsi (Grecia) e ROSSO (Musica: Gianfranco Fasano - Testo: Loredana Bertè) cantata da Michael, 9 anni, Orta Di Atella (Caserta).

Ospiti della seconda puntata Flora Canto, Elettra Lamborghini e Francesco Paolantoni. Sempre presente il Grande Mago, Alessandro Politi, con i suoi divertenti trucchi di magia

Come da tradizione, «Lo Zecchino d’Oro» si fa portavoce di Operazione Pane, la campagna di Antoniano che supporta 20 mense francescane in Italia e 5 nel mondo (in Ucraina, Romania e Siria). Operazione Pane, con le sue storie, è protagonista delle tre puntate di Zecchino d’Oro. Per sostenere le mense francescane, basta un sms o una chiamata da rete fissa al 45538.

Tutte le puntate saranno disponibili in streaming su RaiPlay, in replica su Rai Yoyo alle 20.25 e come sempre complete di sottotitoli attivabili sulla pagina 777 di Televideo. Su un canale dedicato di RaiPlay, la finale del 3 dicembre sarà trasmessa integralmente con i sottotitoli in chiaro ed accessibile anche attraverso la LIS nelle parti cantate.