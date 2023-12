Michele Bruzzese, 11 anni da Melicucco a The Voice Kids. La sua voce e il suo sorriso emozionano

Michele Bruzzese, un talentuoso ragazzo di 11 anni di Melicucco, ha emozionato tutti con una straordinaria performance di un capolavoro di Lucio Battisti a "The Voice Kids". La trasmissione, condotta da Antonella Clerici e con una giuria composta da Clementino, Loredana Bertè, Arisa (quest'ultima lo ha selezionato ed inserito nella propria squadra) e Gigi D’Alessio, offre una piattaforma eccezionale per giovani talenti come Michele.

Il fatto che Michele abbia scelto di omaggiare Lucio Battisti con la canzone "Pensieri e Parole", scritta da Mogol e Battisti e pubblicata nel 1971, aggiunge un tocco speciale alla sua esibizione. Questa canzone è considerata un capolavoro non solo per il testo coinvolgente ma anche per gli arrangiamenti rivoluzionari dell'epoca. La collaborazione di Battisti con musicisti di grande livello come Franz Di Cioccio, Franco Mussida, Flavio Premoli della PFM (Premiata Forneria Marconi), Alberto Radius della Formula 3, Dario Baldan Bembo e Damiano Dattoli, contribuì sicuramente al successo straordinario del singolo.

È sempre bello vedere giovani talenti onorare la musica italiana, specialmente attraverso le opere di artisti iconici come Lucio Battisti. Michele Bruzzese sembra avere un futuro promettente nel mondo della musica, e la sua performance a "The Voice Kids" è sicuramente un momento indimenticabile per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di vederlo esibirsi.