“Preghiera i l’amanti”, l'invocazione per una donna irraggiungibile nell'ultimo singolo in dialetto di Fabio Macagnino

Quando le parole, seppur dettate dal più profondo del cuore, non riescono a scalfire i sentimenti dell’amata, solo l’invocazione all’Amore angelico e puro di Dio è l’ultimo struggente baluardo per arrivare a lei.

Cantautore cauloniese - tedesco, più che italo – tedesco, Fabio Macagnino in “Preghiera per l’amanti” indulge in una dolcezza nostalgica ed arrendevole per consacrare le bellezze di una donna destinata a rimanere irraggiungibile. Invoca poesia, incanto e magia che si traducono in un vera e propria lirica, intimista come nella tradizione che più ci piace di lui. Invoca a Dio l’ispirazione di parole mai prima pronunciate perché possa intenerirla e finalmente essere ricambiato.

Se, tuttavia, la sua preghiera non riesce a fargli conseguire quanto sperato dall’amante, possiamo certamente sostenere, senza tema di smentita, che la sua implorazione – “Mandatimilla, Deo, na poesia” – viene esaudita: il singolo non può che essere considerato tale.