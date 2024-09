Reggio Live Fest, in oltre 30 mila per la chiusura con Fedez

Decine di migliaia di fans arrivati da ogni dove per assistere allo spettacolo del rapper milanese preceduto da uno straordinario e promettente “ Lio ”, giovane cantautore reggino reduce da una straordinaria performance al Festival di Castrocaro ed acclamato dalla sua città, e da Fiat 131 che ha conquistato il pubblico con i suoi testi raffinati ed un tributo al grande Lucio Dalla.

Un successo il martedì di fine festività mariane a Reggio Calabria : Fedez chiude il “Reggio Live Fest” con il botto di fronte ad un Lungomare stracolmo di cittadini e turisti. Oltre 30mila le presenze stimate nell'area del concerto , ma l'intero Lungomare, dal Tempietto all'Arena dello Stretto, dalle colonne di Tresoldi al Waterfront, attraverso il festival Scirubetta, è tutto un brulicare di persone, tra le quali tanti giovani e giovanissimi, tanto che il "chilometro più bello" è sembrato perfino troppo corto per contenere la folla per l’ultimo evento del ricco cartellone dei live di fine estate.

L’accoglienza di Fedez sul palco è stato subito da incorniciare: urla, mani alzate e migliaia cellulari pronti ad immortalare il momento. I brani, cantati sulle basi del dj, sono tutti grandi successi e tormentoni ultranoti: “Vorrei ma non posto”, “Pensavo fosse amore“, “Mille” (con Achille Lauro, Orietta Berti), “Comunisti col rolex” (con J-Ax), “Sexy shop”, ma vanno ricordate, dovutamente, anche le tante collaborazioni del rapper con Gianna Nannini (Nuvole di fango), Elisa (Pop-Hoolista), Annalisa e Articolo 31 (Disco Paradise), Noemi (L'amore eternit), Stash e Levante (Assenzio), Francesca Michielin (Cigno nero), Arisa (Meglio tardi che noi), Tananai, Mara Sattei (La dolce vita), Mika (Beautiful Disaster) e tanti altri.

Il pubblico ha accompagnato l'esibizione in un unico grande coro trasformando lo spettacolo in una grande festa. Il rapper ha chiamato sul palco il sindaco della città, prende sotto spalla Falcomatà e chiede un applauso perché, ironizza Fedez parlando alla folla di giovani e famiglie, "stasera tornate a casa senza pagare". Il gesto, accolto con acclamazione dai fans, diventa la presentazione del brano, in collaborazione con J-Ax, “Senza pagare” che poi diverrà anche il suo bis a fine concerto.