Reggio, finanziabili progetti per quasi 120 milioni

Un “tesoro” da quasi 120 milioni di euro: è la somma che il Pnrr mette a disposizione dei Comuni della Città Metropolitana per progetti inerenti la rigenerazione urbana del territorio. La call lanciata da Palazzo Alvaro e diretta ai Comuni dell’area metropolitana riguarda l’acquisizione di progetti per la destinazione delle risorse in programma per la partecipazione al bando Rigenerazione urbana del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ieri mattina nell’aula consiliare di Palazzo Alvaro un’ulteriore tappa del percorso di confronto avviato lo scorso dicembre con i Comuni che porterà alla definizione delle proposte progettuali concertate.

L’obiettivo del coinvolgimento Protagonisti i sindaci e rappresentanti delle quattro aree omogenee del territorio metropolitano, da Siderno a Santo Stefano in Aspromonte, da Roghudi a Cittanova, tutti Comuni rappresentanti dai primi Cittadini durante l'odierna riunione, coordinata dal sindaco ff della Città Metropolitana Carmelo Versace, ed alla presenza dei consiglieri metropolitani Domenico Mantegna, Giuseppe Giordano, Giovanni Latella, Michele Conia, Giuseppe Zampogna e Domenico Romeo. «Un confronto approfondito e puntuale – fanno sapere dalla Metro City – servito a mettere a punto una strategia comune da presentare attraverso la progettualità condivisa del bando Rigenerazione urbana, sul quale da parte del sindaco ff Carmelo Versace è stata sottolineata una ulteriore apertura, nella proroga delle scadenze, per favorire la più ampia partecipazione da parte dei Comuni del territorio metropolitano».

