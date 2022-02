Reggio, l'annuncio di Occhiuto: "I punti vaccinali saranno riconvertiti in centri per la prevenzione"

In corso in questi minuti a Reggio Calabria la conferenza stampa del presidente della Regione Roberto Occhiuto insieme alla vicepresidente della Giunta, Giusi Princi, e all'assessore alle Politiche Sociali, Tilde Minasi. In sostanza, si tratta di una conferenza stampa bis una settimana dopo quella della Cittadella regionale in occasione dei 100 giorni di governo della Giunta regionale. Una conferenza stampa per illustrare i progetti del governo regionale per l'area metropolitana.

Tra gli annunci di Occhiuto c'è quello relativo all'emergenza Covid. Alcuni dei centri vaccinali che in questi mesi hanno lavorato bene contro il Covid saranno riconvertiti quando la fase acuta della pandemia sarà finita in centri per la prevenzione.

