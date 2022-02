Gioia Tauro, in arrivo 56 milioni di euro per opere pubbliche

Cinquantasei milioni di euro per la realizzazione di opere pubbliche (che elencheremo nel dettaglio nei prossimi giorni) potenzialmente in grado di stravolgere il volto della città, in particolare dei quartieri Fiume e Marina. Mai prima d’ora il capoluogo pianigiano era stato oggetto di risorse così cospicue, nemmeno negli anni degli ormai tristemente famosi fondi PISU (allora erano circa 20 milioni) per il nuovo Waterfont. Si tratta, in parte, di finanziamenti intercettati dalle precedenti amministrazioni, con i relativi progetti rimasti nel cassetto e adesso recuperati prima che andassero persi per sempre. A questi si potrebbero aggiungere nuovi ambiziosi interventi attingendo alle somme del Pnrr. Un lunghissimo elenco quello illustrato dal sindaco Aldo Alessio ieri mattina nella sala consiliare, alla presenza della giunta, dei consiglieri di maggioranza e dei colleghi d’opposizione Allera e Guerrisi. È infatti servita circa un’ora per sciorinare progetti e cifre che, al momento, specie per quanto riguarda l’opportunità legate al Pnrr, sembrano uscire da un vero e proprio libro dei sogni ma che se concretizzati anche al 20% farebbero fare un grande balzo in avanti verso la Gioia Tauro del futuro.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata