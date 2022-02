Pnrr a Locri, tre investimenti per le scuole e uno contro la violenza di genere

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza contiene parecchie misure idonee a finanziare strutture e infrastrutture di grande rilevanza pubblica e nel sociale. La Giunta comunale di Locri lo sa, e lo scorso 23 febbraio si è riunita per presentare quattro progetti che scaturiscono da altrettanti bandi riconducibili proprio al Pnrr. Nel quadro di un avviso pubblico per la presentazione di proposte d’intervento per le selezione di progetti di recupero, ri-funzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati da finanziare e, ove necessario, da adeguare, ristrutturare o demolire e ricostruire, con delibera numero 17 la Giunta Calabrese ha presentato la propria candidatura per la richiesta di finanziamento finalizzata a un progetto per la realizzazione di un centro anti violenza e case rifugio per i soggetti vittime di violenza di genere e i loro figli, completata da un progetto e un quadro economico da 2.500.000 euro.

La delibera numero 16, invece, riguarda un avviso pubblico del ministero dell’Istruzione per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche per un totale di 400 milioni dal fondo “Next Generation EU”, integrabili con risorse nazionali al fine di consentire il raggiungimento dei target previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il progetto presentato riguarda la richiesta di finanziamento finalizzata ai lavori di realizzazione di una mensa a servizio della scuola elementare plesso “Scarfò”, con un quadro economico complessivo pari a 465.847,50 euro.

