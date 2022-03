Melito, il sindaco chiede sostegno alla Prefettura

Criticità e disfunzioni sono talmente pesanti che già in condizioni di normalità risulterebbe difficile affrontare compiutamente. Figurarsi per un Comune alle prese con un dissesto finanziario indesiderato, lascito di anni e anni di cattiva gestione. L’amministrazione comunale in carica si trova davanti ad autentiche montagne da scalare, praticamente a mani nude. Il sindaco Salvatore Orlando non si rassegna e prova a trovare soluzioni. Dall’incontro col prefetto programmato per la mattinata odierna, spera di ottenere conforto e sostegno alla causa melitese.

«Scendo in campo per tutelare i miei cittadini che hanno il diritto di vedersi riconosciuti tutti i servizi primari e non possono pagare per gli inceppi e le incertezze del passato. È facile procedere agli scioglimenti dei consigli – afferma Orlando – che troppo spesso sul piano della programmazione segnano una battuta d’arresto, ma poi? Cumuli di problematiche irrisolte, conseguenze drastiche e sindaci lasciati in balìa della burrasca. Melito attende da tempo delle risposte concrete». Ai cittadini che «protestano giustamente, non volendo rassegnarsi», l’amministrazione vuole dare garanzie, ma da sola è quasi impossibile possa riuscirci. «Se non otterrò in tempi brevi le dovute risorse finanziarie per affrontare radicalmente le criticità, mi confronterò con tutta l’amministrazione e non esiterò a depositare la fascia. La risoluzione relativa al sistema idrico e fognario deve essere tempestiva».

