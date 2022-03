Ospedale di Melito P.S., carte in mano a Occhiuto: «La Grecanica è un’area svantaggiata»

Sanità territoriale e ospedale da rilanciare. L’incontro avuto col governatore della Calabria ha consentito alla “delegazione” di amministratori comunali di portare sul tavolo della discussione alcuni dei temi salienti per l’intera Area Grecanica. Nella “cittadella” regionale di Catanzaro, ad essere ricevuti dal presidente Roberto Occhiuto sono stati il sindaco di Melito Porto Salvo, Salvatore Orlando, il presidente dell’Associazione dei comuni dell’Area Grecanica, Pierpaolo Zavettieri, e l’assessore melitese Francesco Romeo.

«L’incontro, tenutosi nelle more di un più ampio confronto, già formalmente richiesto dai sindaci dell’intera area omogenea – spiega Orlando – caldeggiato dall’onorevole Maria Tripodi, ha consentito di anticipare alcune riflessioni da approfondire in successiva sede, in cui vi sia l’indispensabile partecipazione dell’Asp di Reggio Calabria. Come primo punto abbiamo rivendicato il riconoscimento concreto ad “area omogenea”, ribadendo che l’istituzione della stessa è regolarmente prevista sia dalla legge “Del Rio”, sia dallo statuto della Città Metropolitana. La richiesta poggia sulla considerazione che il nostro territorio è articolato, ed è composto da sedici comuni particolarmente svantaggiati».

La spinosa tematica dell’ospedale è stata affrontata a seguire. «Partendo dal presupposto che oggi il nosocomio di Melito è classificato come ospedale generale, è stato fatto presente che in atto non vengono erogati molti fra i servizi essenziali, nonostante siano previsti dalle leggi e dall’ultimo atto aziendale, come il reparto di Ortopedia, chiuso arbitrariamente con provvedimento “temporaneo” nel 2017; seconda ambulanza non presente; reparti sotto organico di personale, anche quelli di medicina generale e chirurgia generale; attrezzature fatiscenti e/o mancanti».

