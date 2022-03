Estate e dehors, passo indietro del Comune di Reggio

Si avvicina l’estate e dopo l’esperienza innovativa dello scorso anno in molti, soprattutto gli esercenti, attendevano con ansia indicazioni circa la riproposizione o meno della chiusura permanente del Corso Matteotti con l’installazione dei Dehors. Ci eravamo lasciati con una decisione in sospeso nello scorso autunno e adesso si torna a parlare dell’installazione dei gazebo sul lungomare ma da Palazzo San Giorgio è filtrata la notizia che la stessa esperienza dello scorso anno non sarà riproposta. Almeno negli stessi termini della scorsa estate. Non c’è ancora una linea ufficiale in tal senso ma c’è stata una riunione tra i membri della giunta municipale nella quale tra i diversi settori è già emersa la volontà di non proseguire su quella strada. Adesso la discussione sarà allargata all’intera maggioranza che governa Palazzo San Giorgio per la decisione finale che arriverà entro il prossimo mese di aprile.

