Palmi, playground all’ex Macello privo di autorizzazioni?

«Quel campetto va chiuso». Per i consiglieri di opposizione di area centrodestra ci sono pochi dubbi sul futuro del nuovo playground di località Macello che, mancherebbe «dei necessari permessi e autorizzazioni per rimanere aperto». Il tema è stato sollevato nel corso dell’ultimo consiglio comunale dai consiglieri Silvana Misale, Antonino Randazzo, Umberto Donato, Francesco Trentinella e Carmelo Melara, che ripercorrono gli ultimi mesi a partire dalla data del 30 gennaio quando è stato inaugurato il playground di Rione Macello rivolgendosi al primo cittadino: «Data l’ubicazione della struttura, posta al di sotto di una strada di grande percorrenza, interessata dal transito di mezzi pesanti, sono necessari adeguati sistemi di sicurezza al fine di salvaguardare l’incolumità degli utilizzatori».

I cinque consiglieri firmatari della interpellanza chiedono al sindaco «se è a conoscenza della situazione evidenziata e se abbia verificato la sussistenza dei minimi requisiti di sicurezza e di agibilità previsti dalla normativa di riferimento e comunque tali da garantire lo svolgimento delle attività sportive in piena e totale serenità».

Secondo quanto evidenziato nel corso del civico consesso allo stato mancherebbero «il certificato di agibilità, il collaudo della struttura, il deposito al genio civile per le opere murarie (relativo alla gradinata di cemento) e, soprattutto, il piano di sicurezza».

