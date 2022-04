Licenziamento di Fotia, torna il clima velenoso nei palazzi della politica di Reggio

Il venir meno del vincolo di fiducia alla base del provvedimento di licenziamento per Pasquale Fotia ha scatenato un vero subbuglio in una maggioranza che proprio nei giorni scorsi sembrava aver trovato la quadra in attesa dell’assegnazione delle deleghe sia al Comune che alla Città metropolitana. Ma il decreto di Carmelo Versace ha inferto una nuova freccia nei traballanti equilibri politici del centrosinistra. Una manovra che per il sindaco facente funzioni della Città metropolitana è stata liquidata con appunto il venir meno della fiducia ma che sta facendo crescere il fronte del malcontento. Oltre al gruppo dei Democratici Progressiti, anche altri uomini del Pd e molto vicini al sindaco sospeso Giuseppe Falcomatà adesso stanno uscendo pubblicamente esprimendo disappunto sia sul licenziamento di Fotia ma soprattutto sui metodi. «Per i DP, il licenziamento di Pasquale Fotia è un’ingiustificabile battuta d’arresto di quel percorso articolato di tessitura degli equilibri politici, interni alla maggioranza. Il Movimento DP non vuole credere che si possa usare lo strumento del licenziamento come atto punitivo, di prevaricazione o di condizionamento, volto a soffocare la libertà degli individui, sia essa intesa anche come libertà di esprimere un pensiero politico diverso da quello desiderato dal datore di lavoro. Alla luce di queste considerazioni politiche, il movimento Democratici e Progressisti Metropolitani ribadisce con forza la severa condanna del licenziamento di Pasquale Fotia da parte del Sindaco f.f. Versace e chiede a lui l’immediata revoca del decreto con cui ha firmato il licenziamento» questo era il contenuto di una nota del gruppo vicino a De Gaetano ma ieri anche Armando Neri, in passato fedelissimo di Falcomatà, ha deciso di esprimere il suo pensiero sulla vicenda.

