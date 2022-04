Reggio, debiti commerciali del Comune. Oltre mille le richieste di pagamento

La carica degli avvocati contro il Comune. Sono arrivate 11145 richieste di adesioni all’avviso di Palazzo San Giorgio sui debiti commerciali. La stragrande maggioranza delle istanze è arrivata da legali che nel corso degli anni avevano ricevuto incarichi senza aver ottenuto il dovuto. Sarebbero, anche se ancora la fase di verifica è in corso, oltre 700 quelle arrivate da avvocati che hanno aderito alla procedura - è possibile sia per pagamento di parcelle che per conto di aziende - che poi si svilupperà su una fase di interlocuzione per arrivare a una liquidazione parziale delle somme dovute da concordare con le parti (che potranno anche decidere di non accettare quanto proposto dal Comune). Due domande sono arrivate dalla Regione e tre sono arrivate per forniture di energia elettrica.

Alla fine dunque la procedura di Palazzo San Giorgio attivata a gennaio in concomitanza con l’avvio delle procedure per il “Salva Città” e riferita debiti contratti fino al 2020 ha avuto il suo riscontro ma comunque abbastanza settoriale. Per la procedura la giunta municipale ha messo al riparo due milioni di euro. L’iter è partito a fine gennaio scorso quando la giunta municipale aveva lanciato l’importante procedura che consente di eliminare l’arretrato sui pagamenti anche attraverso transazioni con i privati. Si tratta della revisione dei debiti commerciali che permetterà a Palazzo San Giorgio di eliminare altre poste nel bilancio e ripulire i conti. In sostanza si punta a rilevare e quantificare l’importo dei debiti del Comune di natura commerciale. Questo a seguito di una normativa nazionale che aveva come limite temprale massimo di avvio proprio ieri e che dovrebbe completarsi entro giugno.

