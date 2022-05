Reggio, lo schema del bilancio è pronto. A giorni il via libera in giunta

Dopo giorni di polemiche roventi sembra essere in dirittura d’arrivo il primo passo per l’approvazione del rendiconto di gestione di Palazzo San Giorgio. Domattina il Comune invierà una comunicazione alla Prefettura contenente i tempi di approvazione del provvedimento contabile dopo che entro il 30 aprile scorso, termine ultimo assegnato dalla legge, non si era proceduto ad approvare lo schema neppure in giunta.

Circostanza questa che può aprire le porte alla nomina di un commissario ad acta e allo scioglimento del Consiglio comunale. Adesso, dopo la conclusione dell’iter di riaccertamento dei residui dei vari settori, il rendiconto è pronto per essere approvato quindi poi trasmesso alla commissione consiliare bilancio e arrivare definitivamente in Consiglio comunale.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata