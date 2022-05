Reggio, primo ok al rendiconto. Ma che fatica!

Un tour de force sul rendiconto di gestione che ieri ha registrato finalmente il secondo tassello mancante: il parere della commissione bilancio. Adesso non resta che calendarizzare la seduta del Consiglio comunale che dovrà licenziare il testo nei termini previsti e fissati dalla Prefettura in quanto quelli imposti dalla legge sono stati abbondantemente sforati. Ieri mattina le audizioni degli ultimi dirigenti comunali sul ritardo di approvazione dei residui e quindi la votazione sul documento contabile: 10 favorevoli e tre contrari e quindi il rendiconto adesso passa all’esame dell’aula. Con il via libera di ieri si supera la fase più critica che aveva portato anche a una lungaggine dei tempi tanto da dover costringere la Prefettura a intervenire.

Ma Mario Cardia, presidente della commissione bilancio, ha preferito concentrare in pochi giorni tutte le audizioni dei dirigenti andando incontro anche alle richieste dei consiglieri di minoranza. Alla fine esprime soddisfazione l’assessore Irene Calabrò che prima sul ritardo nella definizione dell’iter contabile rispetto ai tempi aveva chiarito che riferirà al sindaco e che comunque quanto successo non dovrà più accadere: «È stata una discussione ampia e condivisa abbiamo avuto modo, come è nostro costume, di chiarire tutti gli aspetti relativi al documento, a partire dai tanti obiettivi raggiunti dall'Ente sul piano finanziario e contabile. Mi riferisco ad esempio al fatto che il Comune abbia recuperato l'anno scorso ulteriori 72 milioni di disavanzo, abbia migliorato la tempestività dei tempi di pagamento dei debiti verso i fornitori ed abbia migliorato l'accantonamento del fondo rischi contenzioso, peraltro non utilizzando anticipazione di tesoreria».

