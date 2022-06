Bagnara, Pistolesi rompe gli indugi: “Ecco la mia giunta”

Il sindaco Adone Pistolesi ha ufficializzato ieri sera la sua squadra. Santina Parrello, consigliera uscente di “Rinascita per Bagnara”, è il nuovo vice sindaco e assessore al Bilancio, Finanze e Programmazione. In giunta anche Nancy Demetrio (con deleghe a Lavori pubblici, Urbanistica, Infrastrutture, Pnrr), Angela Randazzo (Welfare e Salute), Rocco Salerno (Sviluppo economico e Attività produttive), Giuseppe Surace (Patrimonio immobiliare e manutenzione, Verde pubblico, Arredo pubblico, Mobilità, Polizia urbana, Rapporti con la Regione).

Le deleghe esterne alla giunta, invece, sono state così distribuite: Mimma Garoffalo; Pari opportunità, Risorse umane, Politiche per la casa; Domenica Laurendi Istruzione; Rocco Fedele Sviluppo servizi civici, Evoluzione digitale, Rapporti con le associazioni culturali, Eventi culturali; Lia Ianni Sostegno alla Persona, Volontariato, Politiche per la famiglia; Andrea Ranieri Protezione civile, Servizi cimiteriali, Politiche per l’integrazione; Stefano Cosentino Sport, Spettacolo, Politiche giovanili.

Ancora, Paolo Gramuglia è stato designato come presidente del Consiglio comunale.

Il neo eletto sindaco Adone Pistolesi ha disposto ieri anche la proroga degli incarichi dirigenziali del Comune, «ravvisata l’esigenza – si legge nel provvedimento - nell’immediatezza della mia nomina e al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa, nelle more dell’assunzione delle scelte afferenti la macrostruttura organizzativa dell’Ente». Il sindaco Pistolesi ha così disposto la nomina dei responsabili delle Unità operative complesse e il conferimento degli incarichi aggiuntivi al segretario generale Pietro Emilio e di vice segretario generale a Giuseppe Marino; responsabile della Uoc 5 Lavori pubblici e Manutenzioni è l’ingegnere Letizia Panella; responsabile della Uoc 7 Ambiente, Porto, Cimiteri è l’ingegnere Marco Antonio Sergi; responsabile della Uoc 4 Edilizia privata e gestione del territorio l’ingegnere Alessandra Campisi; responsabile della Uoc 6 Polizia municipale l’agente Pasqualino De Marco; responsabile della Uoc 1 Vincenzo Calabrò; responsabile della Uoc 3 Finanze, Tributi, Commercio e Contenzioso Giuseppe Marino.

