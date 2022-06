Truffe, gli anziani anello debole. A Reggio al via una campagna del Comune

Il Comune si è impegnato a sostenere gli anziani della città attraverso una campagna contro le numerose truffe che spesso li vedono, purtroppo, protagonisti. Grazie a un progetto, finanziato con fondi del Ministero dell’Interno (45mila euro), l’assessorato alle Politiche sociali ha già attivato una serie di strumenti indirizzati alla prevenzione e al contrasto del triste fenomeno. Un video, delle brochure informative e l’attivazione di un call center (quest’ultimo operativo fino a tutto il mese di luglio) cercheranno di dare consigli utili per difendersi dai truffatori.

L’iniziativa è stata presentata ieri a Palazzo San Giorgio dall’assessore comunale al Welfare Demetrio Delfino, dalla responsabile marketing di Atam (azienda di trasporto pubblica) Simona Argento e Claudio Aloisio per A&S promotion, che ha curato la parte comunicativa del progetto. Il coinvolgimento dell’Atam è stato pensato per veicolare sui mezzi pubblici di trasporto e sulle pensiline, il numero di telefono in caso di sospette truffe (324/0767677) attraverso il quale si riceverà assistenza da personale formato per questa tipologia di fenomeno, mentre per le denunce resta sempre valido il numero d’emergenza delle forze dell’ordine 112. A supporto di tutto ci sarà anche un video che sarà diffuso sui mezzi di Atam, dalle emittenti televisive locali e sui canali social più utilizzati dagli anziani. Il progetto, già partito da oggi, prevede inoltre degli incontri specifici nei centri per anziani e successivamente anche nelle parrocchie cittadine.

