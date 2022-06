Il comitato Reggiononsibroglia: «Castorina, rientro da star e la doppia morale del Pd»

Il comitato “Reggiononsibroglia” non ci sta e sul ritorno in Consiglio dell’ex capogruppo del Pd, Antonino Castorina, scrive: «C’è una star in città e non lo sapevamo. È appena rientrata, e concede interviste a tutte le testate giornalistiche interessate, un pratica una ogni 24 ore. Ma cosa mai avrà da dirci di inedito il “rientrante” consigliere comunale Antonino Castorina? Cosa, di preciso, non risulta chiaro dalla lettura delle ordinanze da centinaia e centinaia di pagine che hanno letteralmente sputtanato una città intera? Misteri della comunicazione, ma nemmeno tanto poi, che in fondo il gioco appare alquanto chiaro, gioco ovviamente attuato sulle spalle dei reggini che, da parte loro, e lo comprendiamo benissimo, sono a questo punto più che nauseati».

