Parte l’era Caminiti a Villa San Giovanni, presentati i cinque dell’esecutivo

Primo consiglio comunale dell’era Giusy Caminiti. Un Civico Consesso organizzato in piazza Valsesia per consentire la più ampia partecipazione possibile. E Villa ha risposto con un numero significativo di presenze, anche istituzionali (essendo intervenuti diversi sindaci del comprensorio) per conoscere quella che, adesso, è ufficialmente la squadra di governo. E’ stata, infatti, comunicata la formazione della giunta municipale che si avvarrà di cinque assessori, mentre i consiglieri (sia eletti che non) avranno delle deleghe fuori esecutivo in vari settori.

Ad affiancare Giusy Caminiti nel ruolo di vicesindaco è Ada Pavone che, inoltre, ha avuto l'incarico di assessore ad Anagrafe, Stato civile, Legalità e Trasparenza, Leva e giudici popolari, Protezione Civile. Gli altri componenti della giunta municipale: Mariagrazia Melito (Salute, Sanità pubblica, veterinaria profilassi e igiene pubblica, benessere diritti degli animali, Rapporti internazionali, Turismo ed eventi), Albino Rizzuto (Lavori pubblici e Urbanistica), Ruggero Marra (Servizi esterni e decoro urbano, Qualità ambientale, Transizione ecologica, Politiche giovanili), e Sergio Giordano assessore, esterno, al Bilancio, Tributi e Programmazione economica.

