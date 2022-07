Discarica di Melicuccà, Palmi contro Metro City

«Sono assolutamente convinto che quel sito non sia idoneo ad ospitare una nuova discarica, per i disastri ambientali perpetrati in passato e che nessuno può escludere possano ripetersi. La mia contrarietà è dettata dal rischio, anche soltanto potenziale, di infiltrazione della falda acquifera che alimenta la sorgente Vina e che fornisce acqua potabile a più di ventimila persone. Lo sostengo da anni, l'ho ribadito in campagna elettorale, l'ho urlato da neoeletto Consigliere Regionale il 15.11.2021 nel corso del mio primo intervento in Consiglio dai banchi della maggioranza, lo ribadisco oggi e non ho paura di lottare contro chicchessia per questo: la discarica di Melicuccà non va aperta!». Il consigliere regionale Giuseppe Mattiani si schiera apertamente contro la decisione della Città Metropolitana di voler utilizzare la discarica di Melicuccà per fare fronte all’ennesima emergenza rifiuti.

Secca la replica del sindaco metropolitanno f.f. Carmelo Versace: «Piuttosto che cimentarsi su argomenti che nemmeno conosce, il consigliere regionale Mattiani farebbe meglio a tacere. Da quando ha messo piede in Consiglio Regionale non si registra alcuna attività istituzionale utile al territorio che l’ha eletto. Anche di fronte alla battaglia comune intrapresa dai sindaci di tutto il territorio dell'area tirrenica, al di sopra di ogni appartenenza politica, il consigliere regionale non ha ritenuto di dire nemmeno una parola sulla sanità, che ha visto l'ennesima spoliazione per il suo territorio, con l'indebita chiusura dei Punti di primo intervento, né sulla triplicazione del termovalorizzatore di Gioia Tauro».

