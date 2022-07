Comune di Villa San Giovanni  e AdSP a confronto sul Documento di programmazione

Amministrazione e Autorità di Sistema Portuale dello Stretto a confronto, su input del presidente Mario Mega, sul porto di Villa per il Documento di programmazione del Sistema Portuale dello Stretto.

«Il metodo deve essere tecnico- scientifico e la priorità è liberare la città dall’attraversamento interurbano, sistema trasportistico inadeguato e non più sostenibile». Questa la posizione di sindaco, giunta e gruppo consiliare Città in movimento. «Non si può parlare di sistema portuale – aggiungono – senza dati precisi, studi preliminari, progetti di prefattibilità. Il sistema va raccordato alla visione di città e il Piano regolatore portuale deve essere armonizzato con il Piano strutturale comunale di cui dotare Villa. Ogni azione, per i suoi effetti, andrà calibrata con un confronto tecnico-scientifico che, allo stato, è allo studio di un ulteriore livello, servendo il Dpss a delineare l’area di competenza dell’autorità portuale e non anche gli interventi all’interno di questa».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio



© Riproduzione riservata