Cis Reggio, Versace non ci sta e accusa: “Ciò che è accaduto è gravissimo”

Milioni di euro persi con gravi ricadute sul territorio. Abbiamo raggiunto il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, sulla vicenda relativa al caos sui Contratti istituzionali di Sviluppo di cui riferiamo anche in un altro servizio nelle pagine regionali.

Lo stesso non usa mezzi termini: «Ciò che è accaduto è gravissimo. L'invio ritardato dei progetti da parte della Regione Calabria, cui competeva il lavoro di preistruttoria sui Contratti Istituzionali di Sviluppo, ha determinato l'esclusione di un intero territorio da parte del Ministero e dell'Agenzia della Coesione. Un fatto che probabilmente non ha precedenti nella storia delle relazioni istituzionali. Un ritardo burocratico, non sappiamo quanto di matrice politica, ha prodotto l'esclusione arbitraria di progetti importantissimi per il nostro territorio, per un totale complessivi di circa 25 milioni di euro, letteralmente scippati alla Città Metropolitana. Progetti che erano stati concertati con i Comuni e che risultano fondamentali nel percorso di sviluppo dell'intero comprensorio metropolitano».

