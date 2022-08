Reggio, Versace: «Calenda è il futuro ma resto fedele a Falcomatà»

Ci ha creduto e sperato fino all’ultimo secondo di strappare una candidatura utile per mirare a un posto in Parlamento, alla fine Carmelo Versace si è dovuto rassegnare a restare sindaco f.f. della Citta Metropolitana e ieri mattina ha diffuso una lettera aperta proprio in merito alla vicenda delle candidature per le elezioni politiche. «È questo, per me – esordisce Carmelo Versace –, il momento di ringraziare pubblicamente Azione-Calabria per la compattezza, la serietà e la linearità nella linea politica assunta, in questi giorni complessi e delicati, nei confronti della segreteria nazionale del partito».

«È doveroso e sentito un ringraziamento a tutti gli amici ed amministratori del comprensorio metropolitano – prosegue Versace – per la stima che hanno voluto e saputo dimostrarmi, esortandomi, con entusiasmo e partecipazione, ad essere presente nella prossima tornata elettorale. A tutti loro, oggi, confermo con la massima convinzione che siamo all’inizio di un importante percorso di rinnovamento, che ci vedrà crescere e costruire, tutti insieme».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Calabria

