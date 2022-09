Reggio Calabria, la politica litiga ancora per... Scopelliti

«Ha ragione il segretario del PD Letta, quando richiama la necessità che il 25 settembre i cittadini esprimano un voto utile. Il voto utile verso il PD è l’unico e reale voto che potrà contrastare l’escalation della destra soprattutto nei collegi uninominali». Cosi in una nota la Segretaria cittadina del Partito Democratico di Reggio Calabria Valeria Bonforte, che continua: «Una destra con il solo e unico programma di smantellare il Pnrr che ha consentito al nostro Paese di avere dall’Europa un’apertura di credito straordinaria, in un momento di grande crisi socio-sanitaria, una manovra indispensabile per affrontare i prossimi mesi che saranno caratterizzati da difficoltà nuove ed estremamente complesse».

«Come Segretaria Donna – aggiunge la Bonforte – avverto fortemente la minaccia di una Destra estremista: i suoi leader dichiarano di essere vicini ad Orban, il quale asserisce che “le donne laureate rappresentano un pericolo per la società che tra qualche anno in Ungheria le laureate supereranno i laureati, e questo le porterà a non sceglierli come loro mariti e quindi a non fare figli”. Affermazioni che sviliscono e mettono in discussione i diritti delle Donne. Sento di invitare i nostri giovani ad andare a votare, a partecipare maggiormente alla vita Politica. La buona politica ha bisogno di voi. E vi invito a votare per il PD. Per noi democratici i giovani rappresentano il Futuro, la speranza di cambiamento, e attraverso il Recovery Fund Next Generation Eu si potrà sostenere prima di ogni altra cosa l’emancipazione dei ragazzi a livello lavorativo, formativo e familiare».

