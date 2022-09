Scilla, il sindaco Ciccone si dimetterà martedì

«È finito il grande sogno» scrive il sindaco Pasquale Ciccone su Facebook per annunciare che martedì rassegnerà le dimissioni. Una decisione sofferta dopo le ultime vicende giudiziarie che hanno visto il primo cittadino indagato nell’ambito dell’operazione antimafia “Nuova Linea” per scambio elettorale politico mafioso.

«Purtroppo il grande sogno di vedere Scilla risollevata e posta all’attenzione generale è finito a seguito degli ultimi avvenimenti di queste settimane – si legge nella nota a firma del primo cittadino –. In questi giorni siamo rimasti ad amministrare il nostro paese per concludere delle pratiche importanti di finanziamento e resteremo ancora per espletare le pratiche necessarie per le elezioni nazionali del 25 settembre. Dopodiché annuncio che la prossima settimana mi dimetterò (insieme a tutti gli altri amministratori con cui ho condiviso la decisione) per affrontare nel modo giusto le accuse che mi vengono rivolte avendo sempre fiducia che la giustizia farà il proprio lavoro».

