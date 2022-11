Reggio, incarichi alla Metro City: Versace nomina lo staff

Candidati o supporters, alla Città metropolitana l’infornata di nomine esterne con l’articolo 90 decise dal sindaco facente funzioni Carmelo Versace conferma quanto si era visto nel passato. Ecco chi fa parte dello staff che al Comune non si può costituire a causa della situazione di precarietà finanziaria dell’ente: Armando Salvatore Gatto, Francesco Martino, Monica Pellicanò, Maria Rombo, Martina Tripodo, Naomi Romeo e Domenico Iaria. Sono sette e sono stati assunti con contratto di lavoro subordinato, a tempo parziale (50%) e determinato, fissando un compenso equiparato al trattamento economico previsto dal contratto del Comparto Regioni-Autonomie locali per il personale a tempo indeterminato, con trattamento tabellare iniziale per la categoria C, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili fino al 31 dicembre 2024, che coadiuvano, sotto la diretta responsabilità e il coordinamento del capo di Gabinetto, il sindaco metropolitano nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo, individuate, stante la natura fiduciaria dell'incarico.

