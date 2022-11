Amministrative 2023 a Locri, l’alternativa è un vero rebus

Un occhio al bilancio del Comune e uno alle elezioni amministrative della prossima primavera. L’attuale opposizione consiliare rappresentata dal gruppo “Scelgo Locri” sta tenendo frequenti incontri dopo aver manifestato pubblicamente l’intenzione di concorrere alle prossime elezioni comunali in maniera aperta ad altre realtà politiche cittadine, al fine di costruire un’alternativa di governo per la città.

E in questa fase, Vincenzo Carabetta e soci, oltre a discutere al loro interno, stanno tenendo interlocuzioni informali con gli altri due gruppi alternativi alla maggioranza consiliare, ovvero quello di LocRinasce che vede nell’ex sindaco Pepè Lombardo il leader e fondatore, e la compagine che fa capo all’ex consigliere regionale (e vicesindaco dal maggio 2013 a giugno 2020) Raffaele Sainato.

E, a quanto pare, i tre gruppi non si sarebbero riuniti in maniera congiunta ma sarebbe “Scelgo Locri” a condurre la regia delle trattative informali, mettendo alla prova compatibilità e affinità politiche in vista della costruzione di un ipotetico “campo largo” per costruire un’alternativa elettorale e di governo.

