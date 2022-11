Reggio, altre firme in aiuto di Falcomatà

Sono sempre più numerosi i sindaci calabresi che si sono espressi apertamente a sostegno del sindaco Falcomatà e degli altri amministratori reggini sospesi per gli effetti della Legge Severino. L’appello istituzionale, partito su iniziativa di alcuni sindaci del reggino, aveva già registrato in poche ore circa 65 adesioni da parte di primi cittadini, la stragrande maggioranza, del comprensorio metropolitano, ai quali si sono aggiunti altri amministratori, assessori e consiglieri, di ogni colore politico, che – pur non riportati nell'elenco dei firmatari – hanno condiviso i contenuti del documento.

Nei giorni successivi, poi, la presa di posizione di numerosi sindaci delle altre province calabresi che hanno inteso sottoscrivere l'appello di vicinanza al sindaco Falcomatà e agli altri amministratori sospesi, raddoppiando il numero complessivo dei firmatari allargando la base geografica all'intera regione.

La lista dei firmatari risulta quindi in continuo in aggiornamento e le adesioni aumentano di ora in ora, per un documento che stigmatizza «i rischi elevati ai quali i sindaci, nella loro attività, vanno incontro dal punto di vista giudiziario».

