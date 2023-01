Locri, dimissioni in blocco dei consiglieri di opposizione

«Innanzi a tale desolante quadro politico-amministrativo i sottoscritti consiglieri comunali non intendono più, con la propria presenza, legittimare l’operato di questa amministrazione comunale, nella speranza che almeno ora venga data ai cittadini di Locri formale risposta dalle autorità preposte a tutte le segnalazioni fatte da questo gruppo consiliare». È la conclusione della lettera con la quale i consiglieri comunali di opposizione comunicano al segretario generale, al presidente del civico consesso, al sindaco facente funzioni e, per conoscenza, al prefetto di Reggio Calabria, le proprie dimissioni dalla carica.

Un gesto eclatante, che fa seguito alle numerose denunce presentate alla Prefettura riguardanti quella che i consiglieri dimissionari Vincenzo Carabetta, Michele Ratuis, Anna Garreffa, Sofia Passafaro e Carlo Maria Previte definiscono «la mancanza delle minime condizioni di agibilità democratica, trasparenza e rispetto delle regole in seno agli organi amministrativi dell’Ente, tale da vanificare e rendere impossibile ogni attività politica, così che siamo stati costretti a manifestare il nostro disappunto non presenziando, da ultimo, ai consigli comunali in cui si discuteva di bilanci. Con numerosi atti – aggiungono – è stata portata all’attenzione delle forze di Polizia, della Procura ordinaria e di quella contabile, una serie di atti e comportamenti, commissivi e omissivi, che divergono dalla corretta e sana gestione amministrativa sia dell’Ente sia del distretto sociosanitario e dei relativi fondi destinati alla povertà e alla non autosufficienza».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata