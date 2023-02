Reggio, i pezzi forti del Pd per Bonaccini: il Partito in cerca di una nuova identità

Oggi il candidato alla carica di segretario del Partito Democratico, Stefano Bonaccini, sarà in città per chiudere la campagna elettorale nelle primarie che lo vede contrapposto alla Schlein. «Un momento davvero importante, un’organizzazione anche notevole sul territorio», ha detto Giuseppe Marino, delegato della mozione Bonaccini per il territorio metropolitano, che ieri mattina nella sede di via Filippini ha presentato i candidati nella lista a supporto del presidente dell’Emilia Romagna. Marino nell’introdurre l’importante appuntamento del partito ha detto chiaramente che «siamo qui per presentare questo appuntamento importante di domani per gli iscritti al Pd ma che è aperto a tutti coloro che hanno a cuore i valori democrat. Domani non si sceglie solo il segretario ma anche i membri dell'assemblea. La mozione di Bonaccini ci ha convinto perché ha voluto riorganizzare il partito e di rigenerarsi con le muove generazioni che manca nel nostro partito ma in generale manca ovunque. Il Pd va verso una vera ridefinizione e vuole rappresentare una solida alternativa al governo di destra. Noi preferiamo Bonaccini ma anche con la Schlein il partito cambierà».

Affianco a Marino c’erano Vittorio Zito, Simona De Marzo, Fortunato Pedà e Martina Tripodo, ci sono tra gli altri anche il segretario regionale Nicola Irto, il sindaco sospeso Giuseppe Falcomatà, il presidente del Consiglio Comunale Enzo Marra, e gli assessori Rocco Albanese e Lucia Nucera, insieme alla segretaria cittadina Valeria Bonforte. Tutti hanno concordato nel ribadire la volontà di cambiare e rilanciare il partito.

