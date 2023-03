Gazebo, a Reggio ora è scontro politico: il regolamento sarà modificato

Era prevedibile che succedesse e puntualmente è avvenuto. La vicenda gazebo si è trasformata in un “ring” animato dalla polemica politica. Ieri mattina la riunione della commissione consiliare.

Un dibattito che si è infuocato anche in relazione alle attività degli ultimi giorni durante i quali sono partiti i controlli con contestuale smontaggio dei gazebo. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha invitato i titolari della attività commerciali con gazebo sul Corso Garibaldi e le piazze principali della città, a rimuovere le strutture impattanti entro 5 giorni, come da regolamento comunale. Ieri, durante i lavori della commissione presieduta dal consigliere Carmelo Versace, i toni si sono alzati. Lo stesso Versace incalzando l’assessore alle attività produttive Angela Martino, ha sottolineato che «la commissione non è stata coinvolta nelle operazioni e nelle scelte in tema dei gazebo». Una frattura chiara nella maggioranza di centro-sinistra con l’assessore al centro del dibattito e del fuoco incrociato di maggioranza e minoranza. Martino ha specificato che tutto quello che si sta facendo era ampiamente conosciuto a tutti specificando che «si tratta di scegliere da che parte stare perché bisogna tutelare chi è nella legalità».

