Bovalino, finanziata la “nuova” isola ecologica: «Sarà bonificata e messa in funzione»

Con una nuova “rubrica per il cittadino” il sindaco Vincenzo Maesano ha annunciato in diretta social l’arrivo di un finanziamento, ottenuto grazie all’“Investimento 1.1 Linea d’intervento A, Pnrr, bandi del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica” con il quale si punta a ridurre «l’obsolescenza degli attuali sistemi di gestione dei rifiuti attraverso il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata e la creazione di strutture di trattamento più efficienti, anche al fine di ridurre il numero di procedure di infrazione UE e le disparità regionali».

È di 408.401 l’importo del finanziamento destinato a Bovalino che sarà utilizzato per adeguare l’isola ecologica, da sempre al centro di polemiche e di rimbalzo di responsabilità. «Nel 2017 all’atto dell’insediamento, l’abbiamo ereditata non utilizzabile – ha detto Maesano. – Era un’area completamente abbandonata, c’è anche un verbale fatto insieme alla polizia locale nell’agosto del 2017 che attesta lo stato in cui abbiamo ricevuto questi spazi. Abbiamo impiegato tanti anni per rimetterla in funzione o comunque per poterla dare in gestione, per avviare la pulizia come è stato fatto da novembre 2022, un intervento che va avanti poco alla volta in base alle possibilità sia organizzative sia economiche dell’ente».

