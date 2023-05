Comune di Reggio: su bilancio maratona a tempo scaduto

Una riunione di Giunta che va avanti fino a notte inoltrata, si attende il disco verde quando il sole è calato da un pezzo e i termini per la presentazione sono scaduti da due giorni, visto che il Testo unico degli enti locali fissa al 30 aprile il tempo per l’approvazione del rendiconto. Il bilancio consuntivo di Palazzo San Giorgio arriva come ormai succede da anni dopo una lunga agonia. Il lungo weekend del ponte del primo maggio non ha aiutato per il rispetto dei termini previsti dal Testo unico per gli enti locali. Si arriva anche quest’anno in ritardo. Una lunga maratona notturna per la Giunta. Eppure sembrava che l’uscita dal piano di rientro, certificata proprio in questi giorni dalla Corte dei Conti potesse segnare un’inversione di rotta nel trend che ha portato in questi anni l’Ente ad arrivare sempre in affanno alla scadenze.

Il rendiconto di gestione di Palazzo San Giorgio relativo al 2022 si annuncia infatti importante perché rappresenta l’ultimo di tanti anni gestione finanziaria quasi paralizzata da un durissimo piano di riequilibrio che ha condizionato anche la vita ordinaria dell’istituzione e della città. In ogni caso i tempi di definitiva approvazione non saranno comunque brevi dal momento che dopo il disco verde dell’esecutivo servirà il parere tecnico dell’organo di revisione e poi il via libera dal Consiglio comunale che arriverà entro la fine di maggio.

