Beni confiscati, più risorse a Reggio per realizzare i progetti del Pnrr

Quasi mezzo milione di euro in più. Un piccolo tesoretto che aumenta del 10% i circa cinque milioni di euro di risorse del Pnrr destinate alla riqualificazione dei beni confiscati. Alla Città Metropolitana si lavora per aggiudicare entro il 30 giugno gli interventi dei progetti ammessi a finanziamento e rientrare tra gli enti virtuosi che si aggiudicheranno le risorse aggiuntive. Un incremento reso necessario alla luce dell’impennata dei costi, che ha portato l’Agenzia per la coesione territoriale a rivedere al rialzo i contributi affinché i progetti finanziati arrivino alla fase dell’ultimazione. La Metro City infatti ha partecipato all’avviso per la presentazione di proposte d'intervento per la selezione di progetti di valorizzazione di beni confiscati da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 5 - Inclusione e coesione - finanziato dall'Ue - Next Generation EU per un ammontare complessivo di 50 milioni di euro. Di questi oltre cinque milioni arriveranno nel territorio metropolitano grazie al prezioso lavoro di coprogettazione che ha visto lavorare insieme la Città Metropolitana e il Forum del Terzo Settore. Sette i progetti di recupero dei beni confiscati nell’ambito del bando, altri tre sono risultati idonei, per un valore complessivo che sfiora 1,2 milioni di euro, e verranno finanziati se dovessero rendersi disponibili ulteriori fondi compresi quelli derivanti da economie, rinunce o revoche.

