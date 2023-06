Reggio, caso Miramare: il ritorno di Falcomatà è più concreto

Processo Miramare, atto terzo. Si alza il sipario sull’ultimo grado di giudizio con una buona notizia per Giuseppe Falcomatà. Il ricorso presentato dalla difesa del sindaco-sospeso, infatti, è stato dichiarato ammissibile dalla Cassazione e dunque prossimamente sarà discusso dai magistrati della Sesta sezione della Suprema Corte che saranno chiamati a scrivere la parola “fine” in calce a questa storia giudiziaria, che ha avuto come protagonista il sindaco rieletto e dunque grande impatto e riflessi sulla vita politica e amministrativa della nostra città.

Quando avverrà la pronuncia definitiva degli “ermellini”? Sicuramente non molto presto dal momento che non ci sono detenuti tra gli imputati che hanno presentato l’ultimo ricorso e poi siamo già a giugno e ci stiamo avviando ormai a grandi passi verso la pausa estiva. È plausibile, dunque, che quando si pronunceranno in via definitiva i Supremi giudici siano già finita la sospensione dalla carica inflitta dalla (tanto contestata) Legge Severino e che Giuseppe Falcomatà farà il suo nuovo ingresso a Palazzo San Giorgio, e quindi anche a Palazzo Alvaro (Città Metropolitana), nel prossimo mese di novembre. E se questa ipotesi dovesse realizzarsi, per il sindaco non più sospeso si aprirà una nuova opportunità (altri due anni di amministrazione) per provare a tirare fuori questa città e il suo hinterland dalle sabbie mobili in cui sembra essere sprofondata.

