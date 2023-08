Aeroporto di Reggio, l’Ue indica la via

«Combattere la guerra, per la rinascita della nostra amata Reggio con coraggio e perseveranza, porta frutti che fanno ben sperare per il futuro. Non bisogna mai scoraggiarsi né perdere la speranza. Otto anni fa, quando da soli combattevamo la battaglia per rendere il nostro scalo di interesse strategico e non nazionale, venivamo visti come dei visionari omologati fuori dal contesto generale. Oggi, che l’Europa, grazie all’importantissima interrogazione dell’on. Vincenzo Sofo, si esprime sull’importanza strategica del nostro aeroporto, per noi soldati dell’esercito di Reggio, è un giorno di gioia e di maggiore consapevolezza riguardo la forza e l’importanza delle battaglie da noi sin qui sostenute ed ancora da continuare a combattere, per far rinascere il cuore pulsante della nostra Reggio».

È davvero euforico il consigliere comunale Massimo Ripepi, che archivia la buona notizia per il “Tito Minniti” e ringrazio l’eurodeputato Vincenzo Sofo «mai conosciuto personalmente, per essere venuto fino a Reggio allo scopo di affiancare, con la maglietta amaranto, i soldati di Reggio nella seconda ed importante manifestazione fatta al Tito Minniti. Come abbiamo sempre dichiarato, siamo aperti e ricerchiamo l’aiuto di tutti coloro che, al di là dell’appartenenza politica, vogliono sostenere le lotte per la nostra città».

